O turismo cultural no Algarve está a voltar-se para o potencial do mercado chinês, cuja procura por Portugal tem aumentado 25% ao ano. O festival internacional de pianos da região deu o primeiro passo. Traz este fim de semana a Portimão e Faro a Orquestra Sinfónica de Zhejiang e vai ter pela primeira vez músicos chineses dirigidos por um maestro português e a tocar uma suite sobre as descobertas.

A SIC acompanhou os ensaios na China.