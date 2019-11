A inspiração é a terra do Pai Natal: a Lapónia. Vai haver neve, gelo e os animais que normalmente habitam este ambiente estão a ser esculpidos.

A "Capital do Natal", no Passeio Marítimo de Algés, vai ser um parque de diversões temático com um tamanho equivalente a sete campos de futebol.

Recomenda-se que vá bem equipado para o frio. Construída a pensar em toda a família, a "Capital do Natal" chega a Oeiras entre os dias 29 de novembro e 12 de janeiro".