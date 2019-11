As atrizes que dão voz a Anna e Elsa no filme Frozen têm estrelas no Passeio da Fama em Hollywood.

As distinções de Kristen Bell e Idina Menzel estão lado a lado. Depois do sucesso do primeiro filme da Disney, em 2013, que se tornou o filme de animação com mais receitas de bilheteira, é grande a expectativa para "Frozen 2: O Reino do Gelo".