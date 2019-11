Já são conhecidos os nomeados para os Grammys 2020

Billie Eilish, que regressa a Portugal em 2020 para um concerto no NOS Alive, conta com 6 nomeações. O mesmo número de indicações para os Grammys tem o rapper Lil Nas X.

O documentário "Homecoming" e a música da nova versão d'"O Rei Leão" garantiram a Beyoncé o regresso às nomeações. Tem 4.

Taylor Swift, que se estreia em Portugal no próximo ano (também atua no festival do Passeio Marítimo de Algés), tem 3 nomeações.

Uma das novidades é a nomeação de Michelle Obama. A antiga primeira-dama surge na categoria "Best Spoken Word Album" por "Becoming".

A cerimónia dos Grammys decorre dia 26 de janeiro, em Los Angeles.