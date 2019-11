John Legend atua no EDP Cooljazz em 2020

John Legend é a segunda confirmação para o EDP CoolJazz. Vai atuar a 3 de julho de 2020, primeiro dia do festival de Cascais.



O músico de 40 anos, natural do Ohio, nos Estados Unidos tem oito álbuns editados. O primeiro, "Get Lifted", de 2004, foi produzido por Kanye West, Dave Tozer, will.i.am, e Devo Springsteen. Dele faz parte este "Ordinary People".

Mas é outro tema que surge na cabeça quando ouvimos o nome de John Legend (nome artístico de John Roger Stephens): "All of Me". A canção, lançada pela primeira vez há seis anos, terá sido escrita pelo músico para a mulher, Chrissy Teigen, modelo norte-americana com quem é casado desde 2011.

Recente, Legend tem o single "Preach", lançado em fevereiro deste ano, mas sem qualquer indicação de vir a fazer parte de um novo álbum. O tema é acompanhado por um poderoso videoclipe, com imagens a invocar injustiças sociais, como é o caso da separação dos filhos dos migrantes que tentam atravessar a fronteira dos EUA através do México. Além disso, é um dos primeiros vídeos do Youtube a usar a opção "Foundraiser", com o intuito de angariar dinheiro, neste caso, para a organização FreeAmerica. Pode espreitar o vídeo do artista filantropo aqui.

É importante referir que o músico - que neste momento é um dos treinadores da versão norte-americana do concurso de talentos "The Voice" - já foi galardoado com mais de 30 prémios, incluindo um Óscar de Melhor Canção Original pelo tema "Glory", do filme "Selma", de 2014.

Como curiosidade, fica também a informação de que John Legend foi considerado o homem mais sexy do ano pela revista People. Um tema sobre o qual o músico brincou no Instagram.