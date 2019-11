Mais de 50 concertos em várias salas do centro de Lisboa sexta e sábado

A zona da Avenida da Liberdade, em Lisboa, volta a ser palco, na sexta-feira e no sábado, do festival Super Bock em Stock, que inclui para lá de 50 concertos em mais de dez salas.

Os palcos estarão instalados em locais como o Cinema São Jorge, o Teatro Tivoli, o Capitólio, o Coliseu dos Recreios, a Casa do Alentejo ou o Palácio da Independência.O Coliseu dos Recreios recebe, na sexta-feira, Sinkane, Michael Kiwanuka e Friendly Fires (em DJ 'set') e, no sábado, Curtis Harding, Slow J e Haute.

No Tivoli atuam Luís Severo e convidados e Jordan Mackampa, na sexta-feira, e Ady Suleiman e Josh Rouse, no sábado.Os bastidores e sala do Capitólio estão 'reservados' ao hip-hop com curadoria do Ciência Rítmica Avançada, programa do 'rapper' Keso na rádio SBSR.

Ali, atuarão João Tamura, Amaura, Bambino e Cálculo, na sexta-feira, e Keso, Orteum, Perigo Público x Sickonce e Col3trane, no sábado.A curadoria do palco da Garagem da EPAL, perto dos Restauradores, foi entregue a The Legendary Tigerman, na sexta-feira, e aos Capitão Fausto, no sábado.Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) escolheu para atuarem a harpista espanhola, radicada no Porto há vários anos, Angélica Salvi e os Club Makumba, banda que junta o guitarrista Tó Trips e o percussionista João Doce.

Já os Capitão Fausto escolheram apresentar os Zarco e o Rapaz Ego.O extenso cartaz inclui ainda artistas e bandas Murta, Niki Moss, Ive Greice, Dream People, Ganso, Balthazar, Meses Sóbrio, Tainá, Orville Peck, Bruno de Seda, Ditch Days, Baleia Baleia Baleia e Viagra Boys.

Além das salas, haverá ainda concertos num autocarro que fará um percurso entre a zona central da Avenida da Liberdade e os Restauradores, passando assim pelos vários locais onde há concertos, e que pode ser usado gratuitamente por quem tiver bilhete para o festival.

Na sexta-feira, a música a bordo fica a cargo dos Lylo e no sábado dos Sweaty Palms. Além do autocarro, haverá 'shuttles' com viagens em contínuo na Avenida da Liberdade, para o público do festival, bastando apresentar a pulseira do mesmo.

O bilhete do festival é um passe para os dois dias e tem que ser trocado por uma pulseira, na bilheteira do festival, que estará instalada no Coliseu dos Recreios. A pulseira dá acesso a todas as salas, "sempre de acordo com a lotação de cada uma".

A organização, que aconselha o uso de transportes públicos para se chegar à zona da Avenida da Liberdade, alerta que "haverá sempre lugar para assistir a um concerto, mas, para assistir aos mais concorridos, será conveniente chegar cedo".

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando no ano passado o nome inicial.

Lusa