Coldplay só voltam aos concertos quando forem ecologicamente sustentáveis

Os Coldplay adiaram a tournée do novo álbum. Estão preocupados com o impacto ambiental dos concertos.

Á BBC, Chris Martin explicou que vão estar parados um ano ou dois, até descobrirem "como tornar a digressão não só sustentável, mas benéfica para ambiente".

“O nosso sonho é ter um concerto sem plástico e movido a energia solar”

"Todos temos de descobrir a melhor maneira de fazer o nosso trabalho". O líder da banda, Chris Martin, acrescentou ainda que pretende que as próximas digressões tenham "um impacto positivo" no ambiente.

A banda britânica está em Amã, capital da Jordânia, para dois concertos, de apresentação do novo álbum, que serão transmitidos no YouTube esta sexta-feira.

São dois concertos, um ao nascer e outro ao por do sol, para "refletir" as duas metades do novo álbum, "Everyday Life".

“Everyday Life” foi inspirado pela BBC

Chris Martin explicou ainda que parte do último álbum foi parte inspirado em duas reportagens da BBC: Uma sobre um jardineiro afegão e outra sobre um compositor nigeriano.

“O jornalismo encontra estas histórias individuais que reforçam o que nos une enquanto humanidade”, explicou.

Está também prevista a apresentação do álbum em Londres, dia 25 de novembro, no Museu de História Natural.