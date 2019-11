Ator norte-americano Michael J. Pollard morre aos 80 anos

O ator norte-americano Michael J. Pollard, nomeado para um Óscar de Melhor Ator Secundário pelo filme "Bonnie e Clyde", morreu aos 80 anos, foi anunciado esta sexta-feira.

O diretor Rob Zombie confirmou a morte do ator, também conhecido por outros filmes como a "A Casa dos 1000 Corpos", numa mensagem na sua conta na rede social Facebook.

"Acordei com a notícia de que o Michael J. Pollard tinha morrido. Sempre adorei o seu trabalho e a sua presença verdadeiramente única no ecrã. Foi um dos primeiros atores com quem soube que tinha de trabalhar. Sentiremos a falta dele", refere a mensagem.