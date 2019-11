Meute surpreendem com atuação de rua no Super Bock em Stock

Esta noite de sábado é a última do Super Bock em Stock, o festival que percorre toda a Avenida da Liberdade, em Lisboa, com concertos espalhados por várias salas de espetáculos.

Rapaz Ego e Bruno de Seda são dois dos artistas que atuam esta noite.

Na sexta-feira, os alemães Meute surpreenderam com atuação na rua em frente à Casa do Alentejo, antes do concerto na estação ferroviária do Rossio.