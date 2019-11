Foals são a primeira banda confirmada para o Super Bock Super Rock

Os Foals surgiram há 15 anos em Oxford, Inglaterra. Em 2019 editaram "Everything Not Saved Will Be Lost", uma obra dividida em duas partes e que foi editada em dois momentos diferentes.

Lançado em março, "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1" foi nomeado para um Mercury Prize e ganhou o prémio de melhor disco do ano nos Q Awards.

Em outubro saiu "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2". Esta segunda parte foca-se na "luta contra os desafios de todos os dias", enquanto a primeira se dedica a temas de "um mundo à beira do colapso", segundo a banda.

Num período de apenas 7 meses editaram quase 80 minutos de música, distribuídos por 20 faixas.

A banda é formada por Yannis Philippakis (vozes/guitarra), Jimmy Smith (guitarra), Jack Bevan (bateria) e Edwin Congreave (teclas).

Os Foals são a primeira confirmação para o Super Bock Super Rock, que se realiza de 16 a 18 de julho de 2020. Atuam no último dia do festival, no Meco.