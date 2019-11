Khalid confirmado no NOS Alive

O concerto está marcado para o dia 9 de julho.

Um regresso esperado

O artista de 21 anos esteve na edição do Alive de 2018, mas no Palco Sagres. Desta vez vai atuar no Palco Nos, no mesmo dia de Taylor Swift.

"Location" foi um dos primeiros singles que lançou, em 2016, e terminou no top 20 na tabela da Billboard, nesse ano.

Já teve várias nomeações para Grammy, ganhou prémios MTV Video Music Awards e até BET Awards. "Free Spirit" é o mais recente álbum de Khalid.

Mario Anzuoni



Mais confirmações

Alt-j, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas e Hobo Johnson and The Lovemakers são outros dos nomes confirmados.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 9 e 11 de julho.