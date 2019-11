A rainha do rock faz hoje 80 anos

Sobreviveu à violência doméstica e ao suicídio de um filho. No cenário mediático, conquistou um lugar que, por mais anos que passem, ninguém, até hoje, se atreveu a ocupar. A rainha do rock faz hoje oito décadas de vida com direito a musical na Brodway.

"I look great, I feel good". A mensagem de Tina Turner aos fãs

Tina Turner, um dos grandes ícones femininos da música do século XX, deixou uma mensagem simples aos fãs no YouTube.

"Yes I'm 80. I look great, I feel good. I'm happy to be 80 years old". (Sim, tenho 80 anos, estou ótima, sinto-me ótima. Estou feliz por ter 80 anos").

Veja aqui o vídeo: