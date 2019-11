Portugal regressa à maior feira do livro da América Latina

Portugal vai estar presente este ano na Feira do Livro de Guadalajara, no México, com 11 autores de língua portuguesa.

Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho ou o escritor angolano Ondjaki fazem da parte da comitiva. Há também a apresentação de obras de autores portugueses traduzidos para o castelhano, como é o caso de Lídia Jorge.

No stand de Portugal, estarão à venda 4.000 livros, tanto na língua portuguesa como em língua espanhola.

No ano passado, Portugal foi o país-tema da maior feira do livro da América Latina. Este ano é a Índia.

A feira decorre entre 30 de novembro e 8 de dezembro, no México.