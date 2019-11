"Se beber não ceie". Especial de Natal da Porta dos Fundos vence Emmy

O filme brasileiro "Especial de natal: se beber, não ceie" uma história escrita e criada pelo ator Fabio Porchat, gira em torno de 12 apóstolos, após a última ceia com muito álcool à mistura, quando os discípulos, ressacados, percebem que perderam Jesus Cristo.

"Obrigado Jesus, estamos aqui graças a você", disse Porchat, quando foi buscar a estatueta de vencedor.

O comediante criticou ainda a situação política no país: "O Brasil está enfrentando algo estranho, que é tentar colocar a cultura do Brasil como inimiga do povo, mas na verdade somos o rosto do Brasil no exterior", disse à agência de notícias Efe."Temos um Presidente chateado e estamos tentando fazer o que podemos, fazer as pessoas rirem, e isso é incrível", acrescentou.

Filme está de 44 minutos está disponível na plataforma da Netflix.

Veja aqui o trailer:

Os prémios, que foram apresentados no Hilton New York Hotel, no centro de Manhattan, reconheceram mais uma vez os melhores programas de televisão produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos, depois de terem sido votados por cerca de 600 profissionais do mundo da televisão em 40 países do mundo.