O disco com nove temas inéditos sucede a "You Want it Darker". Leonard Cohen pediu ao filho, Adam, que terminasse o trabalho que já tinha começado a gravar.

As músicas foram completadas com a ajuda de músicos como Damien Rice, Patrick Watson ou Leslie Feist, que partilharam a experiência num mini-documentário lançado a par do álbum póstumo de Leonard Cohen. "The Story of Thanks to the Dance" está disponível no YouTube.