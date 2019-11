"Dores avassaladoras" obrigam Madonna a afastar-se dos palcos

Madonna cancelou três concertos, agendados para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, devido a problemas físicos.

"Dar o meu espetáculo todas as noites dá-me uma alegria imensa, e cancelá-lo é uma espécie de castigo. Mas de momento estou com muitas dores, e tenho que descansar e seguir as ordens do médico, para que possa voltar melhor e com mais força", escreveu a cantora no Instagram.