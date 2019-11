A Hungria não vai participar na próxima edição do festival da Eurovisão, de acordo com uma fonte da televisão pública húngara, que organiza a partipação nacional da Hungria.



Ainda que não tenha sido dada uma explicação oficial, o jornal britânico The Guardian e o site index referem a opinião de comentadores próximos do governo de Viktor Orban, que consideram o festival contrário aos valores da família e demasiado homossexual.

O governo de extrema-direita tem demonstrado hostilidade para com medidas contra a discriminação quanto à orientação sexual. A televisão pública da Hungria diz que vai promover diretamente a criaçao de talentos musicais do País.