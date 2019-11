A “girls band” conhecida por temas como "Don't Cha" ou "When I Grow up" está a preparar uma digressão para o próximo ano, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda.

O primeiro reencontro do grupo acontece já este sábado no palco do programa "The X Factor: Celebrity". As PussyCat Dolls voltam com menos uma integrante depois da saída de Kaya Jones.

Portugal não faz, para já, parte da digressão. As Pussycat Dolls atuaram em Lisboa em 2006.