A$AP Rocky atua no Super Bock Super Rock 2020

A$AP Rocky regressa a Portugal para atuar no primeiro dia do festival Super Bock Siuper Rock. Sobe ao palco do Meco dia 16 de julho de 2020.

A$AP Rocky é o nome artístico de Rakim Mayers, rapper de 31 anos que vai trazer temas do disco "Testing", editado em 2018.

Este verão, na Suécia, o rapper e dois dos seus seguranças foram condenados por agredirem dois habitantes locais em plena via pública. O ato resultou num mês de prisão e numa multa de mil euros. Obrigou, ainda, ao cancelamento de alguns concertos.

Além de A$AP Rocky estão confirmados para o SBSR os britânicos Foals, que atuam no último dia do festival.

O Super Bock Super Rock decorre de 16 a 18 de julho, no Meco.