Exposição "Cheias de 67" inaugurada amanhã

É inaugurada amanhã, 30 de novembro, em Vila Franca de Xira a exposição "Cheias de 67", precisamente na semana em que passam 52 anos sobre a tragédia que atingiu parte do país, e em particular o concelho de Vila Franca, com várias vitimas mortais. Joaquim Letria, à época jornalista que esteve no local, é o curador da exposição, esteve na Edição da Manhã.