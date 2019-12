Jonathan Coe tem 58 anos e este é o 12º romance que publica. Em "O Coração de Inglaterra", o escritor aborda as diferenças que se sentem na sociedade britânica antes, durante e depois do referendo do Brexit. Nesse referendo, 48% da população votou a favor do "Remain" e cerca de 52% a favor do "Leave".

O escritor está em Portugal há dois meses no âmbito das Residências Internacionais de Escrita Fundação Dom Luís I.