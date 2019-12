Divulgado primeiro trailer de "Viúva Negra" com Scarlett Johansson

Scarlett Johansson está de volta ao universo Marvel, com o filme "Viúva Negra", e o primeiro trailer foi agora divulgado.

A atriz volta a interpretar Natasha Romanoff, num filme em que a agente russa é a protagonista.

A ação do filme passa-se antes de "Endgame" e depois de "Capitão América: Guerra Civil". O filme com realização de Cate Shortland estreia em maio do próximo ano.