Atriz Helen Mirren receberá prémio de carreira no festival de Berlim

A atriz inglesa Helen Mirren receberá em fevereiro um prémio de carreira do Festival de Cinema de Berlim, foi esta quarta-feira anunciado.

Helen Mirren, 74 anos, será homenageada na 70.ª edição do festival de Berlim com o Urso de Ouro pelo contributo para o cinema, numa cerimónia marcada para 27 de fevereiro e que incluirá a exibição do filme "A rainha", de Stephen Frears.

"Helen Mirren é uma personalidade forte cujas poderosas interpretações são sempre impressionantes", elogiou a diretora executiva do festival, Mariette Rissenbeek, em comunicado, recordando que a atriz tem feito papéis que são "paradigmas de mulheres fortes".

Além de "A rainha", serão ainda exibidos outros filmes, numa breve retrospetiva do trabalho da atriz no cinema, como "A sexta-feira mais longa" (1980), de John McKenzie, "O cozinheiro, o ladrão, a sua mulher e o amante dela" (1989), de Peter Greenaway, e o recente "The good liar", de Bill Condon.

Nascida em Londres em 1945, Helen Mirren foi uma das mais jovens atrizes a ingressar na Royal Shakespeare Company e soma alguns dos mais relevantes prémios de teatro - Tony Awards e Oliver Awards - e de cinema, tendo sido distinguida com o Óscar e o Globo de Ouro de melhor atriz em 2007.

Helen Mirren "tem um estilo único de representação que lhe permite sentir-se à vontade tanto no cinema britânico como americano", refere o festival.A 70.ª edição do festival de Berlim decorrerá de 20 de fevereiro a 01 de março.

Lusa