"The World of Hans Zimmer" está quase a chegar à Altice Arena

O concerto que celebra a obra do compositor alemão Hans Zimmer regressa a Lisboa este fim de semana. Depois de ter esgotado a Altice Arena no início de abril, o espetáculo que reúne algumas das bandas sonoras mais reconhecidas de sempre vai voltar a ocupar a maior sala de espetáculos do país este domingo.