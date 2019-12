Morreu o rapper Juice WRLD aos 21 anos

O rapper norte-americano Juice World morreu este domingo após uma viagem de avião. A notícia foi inicialmente avançada pelo site TMZ.

O rapper de 21 anos terá sofrido uma convulsão à chegada ao aeroporto de Aeroporto Internacional Midway, em Chicago, nos Estados Unidos. Foi transportado para um hospital local, onde acabou por morrer.

Juice WRLD era um dos mais promissores rappers da sua geração. Editou apenas dois discos, "Goodbye and Good Ridance", no ano passado, e "Death Race For Love", este ano.