"Marriage Story" lidera Globos de Ouro com 6 nomeações, "O Irlandês" tem 5

O filme "Marriage Story" lidera a lista de nomeações para os Globos de Ouro, logo seguido de "O Irlandês", ambos estreados na Netflix.

O filme que estreou na plataforma de streaming Netflix tem 6 nomeações, incluindo melhor filme; melhor ator, para Adam Driver e melhor atriz, para Scarlett Johansson.

Na categoria de melhor filme de drama estão ainda nomeados os filmes "Joker", "1917" e "Dois Papas".

A cerimónia de entrega dos Globos de Ouro - prémios de cinema e de televisão - realiza-se dia 5 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Lista dos nomeados

Melhor filme

1917 (DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment / New Republic Pictures Neal Street Productions / Mogambo; Universal Pictures)

THE IRISHMAN (Netflix / Tribeca Productions / Sikelia Productions / Winkler Films; Netflix)

JOKER (Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Joint Effort;Warner Bros. Pictures)

MARRIAGE STORY (Netflix / HeyDay Films; Netflix)

THE TWO POPES (Netflix / Rideback; Netflix)

Melhor Atriz – drama

CYNTHIA ERIVO HARRIET

SCARLETT JOHANSSON MARRIAGE STORY

SAOIRSE RONAN LITTLE WOMEN

CHARLIZE THERON BOMBSHELL

RENÉE ZELLWEGER JUDY

Melhor Ator – drama

CHRISTIAN BALE FORD V FERRARI

ANTONIO BANDERAS PAIN AND GLORY

ADAM DRIVER MARRIAGE STORY

JOAQUIN PHOENIX JOKER

JONATHAN PRYCE THE TWO POPES

Melhor filme - musical ou comédia

DOLEMITE IS MY NAME ( Netflix /Davis Entertainment Company)

JOJO RABBIT (Defender Films / Piki Films / Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment; Fox Searchlight Pictures)

KNIVES OUT (T-Street; Lionsgate)

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD (Columbia Pictures; Sony Pictures Releasing)

ROCKETMAN (Paramount Pictures; Paramount Pictures)

Melhor atriz - musical ou comédia

ANA DE ARMAS KNIVES OUT

AWKWAFINA THE FAREWELL

CATE BLANCHETT WHERE'D YOU GO, BERNADETTE

BEANIE FELDSTEIN BOOKSMART

EMMA THOMPSON LATE NIGHT

Melhor ator - musical ou comédia

DANIEL CRAIG KNIVES OUT

ROMAN GRIFFIN DAVIS JOJO RABBIT

LEONARDO DICAPRIO ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

TARON EGERTON ROCKETMAN

EDDIE MURPHY DOLEMITE IS MY NAME

Melhor filme de animação

FROZEN 2 (Walt Disney Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD (DreamWorks Animation; Universal Pictures)

THE LION KING ( Walt Disney Pictures; Walt Disney Studios Motion Pictures)

MISSING LINK (LAIKA / Annapurna Pictures; United Artists Releasing)