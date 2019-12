Artistas e agentes culturais em protesto contra o Ministério da Cultura

Dezenas de artistas e agentes culturais estiveram esta terça-feira nas ruas de Lisboa e do Porto a protestar contra o Ministério de Graça Fonseca. Exigiram um aumento do investimento na Cultura e a demissão da ministra.

No Porto, a manifestação aconteceu na Avenida dos Aliados e ouviram-se exigências de mais verbas do Orçamento do Estado. Em Lisboa, dezenas de músicos, bailarinos, bibliotecários e arqueólogos manifestaram-se no Teatro Nacional de São Carlos.

O concurso de apoio às Artes da Direção-Geral deixou de fora 75 estruturas que receberam avaliação positiva por falta de verbas.