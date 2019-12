Grupo de teatro do nordeste transmontano pede mais apoio à cultura

Profissionais e estruturas culturais realizam hoje protestos em Lisboa, Porto e Bragança, iniciativa convocada pela Plataforma Cultura em Luta, enquanto a Comissão de Profissionais das Artes entrega ao Governo uma carta a pedir a demissão da ministra da Cultura.

A Plataforma do Cinema anunciou igualmente a sua solidariedade com os protestos, "confirmando pela sua parte a referida falta de capacidade de escuta" da ministra da Cultura", e "inquietando-se com a sua insistência em querer dar respostas rápidas e simples para problemas complexos".

A entrega da carta com cerca de 400 assinaturas de profissionais e estruturas artísticas e culturais está anunciada para as 16:00, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, enquanto o protesto está marcado para as 18:00.