"O Feiticeiro de Oz no gelo" até 12 de janeiro em Alfragide

Até dia 12 de janeiro, em Alfragide, estará em exibição o espetáculo "O Feiticeiro de Oz no gelo", que conta com com Marta Andrino e Isaac Alfaiate no elenco principal. O musical conta a história de uma jovem rapariga que aterra em Oz de uma forma muito pouco convencional e embarca numa aventura emocionante e cheia de surpresas. Para desvendar um pouco mais sobre o espetáculo, a atriz Marta Andrino esteve na Edição da Manhã.