Protesto contra a falta de investimento na cultura

O protesto do setor cultural estendeu-se a várias zonas do país, com centenas de entidades a reforçarem o pedido antigo de 1% da despesa do Orçamento do Estado para a cultura.

A par dos protestos, foi entregue um abaixo-assinado na residência oficial do primeiro-ministro. O documento, subscrito por 700 entidades e particulares, reclama mais financiamento face aos resultados do concurso para o Programa de Apoio Sustentado às Artes e ainda a demissão da ministra da Cultura.

O setor cultural acusa Graça Fonseca de se "manter em silêncio" e de não ter "qualquer tipo de ação relativamente a uma contestação a que até júris dos concursos da Direção-Geral das Artes se associaram".

Em outubro, o júri que decidiu os resultados do Programa de Apoio às Artes expressou "profundo mal-estar" por só 102 das 177 candidaturas elegíveis terem garantido financiamento.