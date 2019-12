Assistimos ao ensaio de Conan Osiris antes da estreia no Coliseu de Lisboa

Tiago Miranda, 30 anos, recebeu-nos no B. Leza, no Cais do Sodré, onde estava com os bailarinos, músicos, técnicos e toda a equipa envolvida na preparação do concerto de estreia no Coliseu dos Recreios. O espetáculo é esta noite.

"É basicamente a soma de todos os shows que nós sempre tivemos ideia de fazer, num só", disse-nos depois de mostrar as coreografias para os temas "100 Paciência" e "Glutiuda".



Em palco, com o já habitual João Reis Moreira, vão estar outros 6 bailarinos que foram escolhidos num casting que juntou bailarinos profissionais e amadores.

O espetáculo vai ser em 360º, com o palco no meio da sala, e vai ser o maior de sempre (do músico) no que respeita ao número de pessoas envolvidas.

A carreira de Conan Osiris deu um salto depois do 4º disco de originais, "Adoro Bolos" - lançado a 30 de dezembro de 2017 - e depois de ter vencido este ano o Festival da Canção, em Portugal. Conan Osiris passou a viver inteiramente para a música, com uma equipa cada vez maior.

"Eu sempre fui muito habituado a fazer as cenas sozinho. Ou seja, isso acabava às vezes por me trazer resultados em que eu me fechava um bocadinho em mim próprio e ficava do género 'Como sou só eu a fazer, não consigo fazer tudo, e não posso dar mais. Então não vou arriscar mais aqui nesta área, não vou fazer isto, não vou ter esta ideia porque não vai dar para fazer'. E o facto de ter uma equipa maior na qual eu posso confiar ajuda-me a estar mais à vontade comigo próprio, com a minha própria preparação, com o meu próprio trabalho de casa. O facto de estar a fazer só a minha função criativa acaba por trazer melhores resultados", explicou o músico.



A carreira de Conan Osiris é marcada pela relação próxima que sempre teve com o público e o concerto em Lisboa - onde já não atua há mais de um ano - vai ser um reencontro há muito esperado: "Pessoas que curtiam de mim, agora já não curtem. Pessoas que não me conheciam, agora passaram a curtir. Sabes, essa parte dos 'fãs' é uma coisa que oscila bastante. Acho que no Coliseu vai ser um bom barómetro, do género 'Então? como é que vocês estão? Como é que estamos? como é que está a nossa relação'. Parece que é uma pessoa com quem não estou há algum tempo."

Tempo que depois do concerto vai servir para descansar antes de regressar ao trabalho e preparar material novo para 2020.