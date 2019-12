Aprender a dançar... Com Rodrigo Guedes de Carvalho

Acender a luz, marionete feliz, tempestade no mar ou Rosa Mota são apenas alguns dos passos de dança que Rodrigo Guedes de Carvalho ensina no mais recente videoclipe de Tiago Bettencourt para o single "Trégua".

O músico de Coimbra quis que fosse o pivot da SIC a protagonizar o tutorial por causa do "semblante sério e credível" para trazer "alguma categoria àquela coreografia que só por si não tem categoria alguma."

"Eu na SIC, por inerência de funções, exerço uma profissão", explica o jornalista. "O público espera que eu seja o jornalista que a SIC escolheu para representar a estação naquele momento. Agora, aquilo não significa que seja o Rodrigo Guedes de Carvalho. O Rodrigo Guedes de Carvalho é outra pessoa. Não necessariamente diferente dessa, mas com outras valências."

Valências que podem ser vistas na peça que fizemos.

"Trégua" é o mais recente single de Tiago Bettencourt que deverá lançar um novo disco no início do próximo ano, mas antes, o músico atua na Casa da Música, no Porto, a 17 de dezembro, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 19 do mesmo mês.