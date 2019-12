Danny Aiello, nomeado para um Óscar de Melhor Ator Secundário em 1989, morreu esta quinta-feira.

O ator ítalo-americano tinha 86 anos. A causa da morte terá sido uma infeção.

Daniel Louis Aiello Jr. nasceu em Nova Iorque e iniciou a carreira no cinema em 1973. Ficou conhecido no papel de Sal no filme de Spike Lee, "Não dês Bronca" e participou nos filmes "O Padrinho: Parte II", de Francis Ford Coppola, "Era Uma Vez na América", de Sergio Leone e "Rosa Púrpura do Cairo", de Woody Allen.