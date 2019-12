Márcia celebra 10 anos de carreira com estreia no Coliseu dos Recreios

Fomos espreitar o ensaio de Márcia para o concerto de estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde chega com o 4º disco de originais, "Vai e Vem". O trabalho é composto por 12 temas e no álbum encontramos as vozes de António Zambujo, Samuel Úria e Salvador Sobral.