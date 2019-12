Centro Dramático de Évora poderá fechar já no final do ano

É um golpe nas artes em Évora. O Centro Dramático da cidade poderá fechar já no final do ano por falta de dinheiro.

Os artistas pedem 1% do Orçamento de Estado para a cultura, para poder salvar estruturas culturais em todo o país.

Em causa está o programa de apoio às artes que deixou sem financiamento, neste último concurso, mais de 40% das estruturas com projetos considerados elegíveis pelo júri.

O CENDREV não vai receber apoio e poderá fechar portas já no final deste ano e nas comemorações dos seus 45 anos.

Até ao final do ano, vão continuar as conversações com as entidades responsáveis. Tudo na esperança de que algum financiamento apareça para salvar estruturas culturais, como o Centro Dramático de Évora.