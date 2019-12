"O teatro tem de criar alternativas para as sociedades mecanizadas em que vivemos"

"Canja de Galinha (Com Miúdos)" é feita a partir da fusão de "Entre a Flauta e a Viola" e "Patologia do Casamento", de Camilo Castelo Branco. É a terceira peça que Luís Miguel Cintra encena desde o encerramento do Teatro da Cornucópia - a companhia que Cintra fundou em 1973, ao lado de Jorge Silva Melo, e que fechou em 2016 por falta de financiamento.