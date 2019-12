"Templários em Portugal" retrata em livro a ordem da Idade Média

A Ordem do Templo existiu durante quase duzentos anos, mas a curiosidade sobre esta e os seus cavaleiros atravessou séculos. Paula Pinto Costa, historiadora e professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, traz-nos uma investigação apurada sobre a presença dos Templários em Portugal. Este livro traça a história desde a fundação da Ordem até ao processo de desacreditação e ao seu desaparecimento abrupto no início do século XIV. Paula Pinto Costa, autora, esteve na Edição da Manhã.