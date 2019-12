A realidade da exploração ilegal de pedras semi-preciosas

A mina de ThaTha na comunidade de Mahera no norte de Moçambique serve de ponto de partida para a exposição de fotografia de Luís Godinho, que aproveirou a estadia no país para retratar a realidade das escavações ilegais de pedras preciosas e semi preciosas que se multiplicam pelo continente africano.

A realidade que captou, está em exposição no Museu Nacional do Traje em Lisboa e denúncia outros efeitos da prospecção de pedras como a prostituíção.