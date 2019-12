Ed Sheeran revela que perdeu peso por ser gozado

O britânico Ed Sheeran revelou que perdeu mais de 22 quilos depois de ter sido gozado por internautas. O músico disse ainda que não aparecia nos primeiros videoclipes porque nunca gostou da sua aparência.

As revelações foram feitas durante um episódio do podcast “Behind the Medal” gravado em setembro, mas lançado apenas este mês.

“Sempre que estou mais pesado há trolls, jornais ou comentários online”, cita a CNN.

“Os primeiros anos da minha carreira, tinha a mesma idade dos rapazes dos One Direction e do Justin Bieber, e eles estavam todos em forma e tinham abdominais, e eu pensava ‘será que eu devia de ser assim?’”.

O cantor britânico explicou ainda que durante a tour mundial adotou hábitos pouco saudáveis como comer muito e não fazer exercício. Depois, acabava por fazer “dietas extremas” que o deixavam demasiado magro.

Atualmente, Ed Sheeran garante que encontrou um equilíbrio depois de ter perdido mais de 22 quilos. Para além disso, parou de fumar há três anos, uma decisão que afirma ter contribuído para o seu bem-estar.