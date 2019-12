Corteo, o funeral que celebra a vida de um palhaço

Mauro é um palhaço que sonha com o próprio funeral, no meio de muitos truques e acrobacias. Este é o fio condutor do espetáculo Corteo, do Cirque du Soleil, que está na Altice Arena, em Lisboa, de 3 a 12 de janeiro.

Dele fazem parte 112 profissionais, entre técnicos, cozinheiros, treinadores, stage managers, equipa de escritório, costureiros ou artistas. No total, o Corteo conta com 22 nacionalidades e no backstage do espetáculo ouve-se italiano, português do Brasil, russo, francês ou inglês.

A SIC assistiu ao espetáculo em Estugarda, na Alemanha, e o resultado pode ser visto na peça em cima.