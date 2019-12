Morreu a "Lolita" do filme de Stanley Kubrick

A atriz norte-americana Sue Lyon, conhecida por ter interpretado a personagem de Lolita no filme com o mesmo nome de Stanley Kubrick, adaptação do romance de Valdimir Nabokov, morreu aos 73 anos, anunciou o New York Times.

De acordo com o jornal que cita amigos da atriz, Sue Lyon morreu na quinta-feira em Los Angeles.

Nascida em julho de 1946, Sue Lyon foi escolhida aos 14 anos para interpretar Lolita no filme que se estreou em 1962. Ganhou um Globo de Ouro com esta representação.

Sue Lyon entrou em cerca de 20 filmes antes de terminar a carreira, em 1980.