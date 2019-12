"Bombshell", o filme sobre o escândalo que abalou a Fox

A personagem central deste filme é Megyn Kelly, que foi apresentadora na Fox News de 2004 a 2017. A jornalista esteve no epicentro de um escândalo que esteve nas primerias páginas dos jornais há apenas 3 anos. Foi, na altura, uma das mulheres que acusou Roger Ailes - um dos fundadores do canal considerado de cariz conservador - de assédio sexual.



Roger Ailes que morreu no ano passado, negou sempre todas as acusações. No filme é intepretado por John Lithgow e é exposto como alguém que ao mesmo tempo que é uma ameaça, é também um mentor.



"Bombshell: O Escândalo" estreia em Portugal a 23 de janeiro.