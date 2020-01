O filme que vai abrir o Festival de cinema de Roterdão é português

O filme retrata a história de um soldado português em África, durante a Primeira Guerra Mundial. O jovem é esquecido no acampamento e acaba por ser atingido pela malária.



A longa-metragem é inspirada na história de vida do avô do realizador João Nuno Pinto. Foi escrita pelo próprio em conjunto com a mulher , a guionista Fernanda Polacow, e com o ator e realizador Gonçalo Waddington.



Esta é a segunda longa-metragem do realizador João Nuno Pinto, depois de "América", de 2010.



"Mosquito" compete na categoria "Big Screen".



O Festival internacional de cinema de Roterdão decorre entre 22 de janeiro e 2 de fevereiro.



A estreia em Portugal de Mosquito está marcada para 5 de março.