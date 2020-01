Jimmy P celebra 10 anos de carreira

"Abensonhado" é o 4º álbum de Jimmy P e deverá chegar no final de janeiro.

"Slow Motion" é single mais recente, editado em dezembro. Surge após o lançamento de "Até Voltares", um tema com a colaboração de Fernando Daniel; "Vais Alinhar" com participação de Djodje e de Nelson Freitas, "Contigo" com Carolina Deslandes e "Ano Novo" com a participação de Deejay Télio.

Com milhões de visualizações, estes singles deverão fazer parte do alinhamento do próximo concerto. Jimmy P vai atuar no Coliseu do Porto a 22 de fevereiro para comemorar 10 anos de carreira.