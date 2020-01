Bem Bom: vem aí um filme sobre as DOCE

Foi anunciado um filme sobre as DOCE. No teaser divulgado anuncia-se que o filme chega às salas de cinema no verão, pela mão da realizadora Patrícia Sequeira.

Segundo a informação enviada às redações, tudo começa em 1979, quando quatro jovens são "contratadas para formar uma girlsband". Elas "sabem cantar e dançar" e "escandalizam o país".

A realizadora Patrícia Sequeira - que começou a carreira na produção de telenovelas - realizou filmes como "Jogo de Damas" e "Snu". Este último, sobre Snu Abecassis, estreou em 2019 e teve Inês Castel-Branco como protagonista.

As DOCE eram Fá (Fátima Padinha), Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo. O grupo foi formado em 1979 e foi um sucesso, em Portugal. Nos anos 80, concorreram 4 vezes ao Festival da Canção. Em 1982 ganharam com o tema "Bem Bom" e representaram Portugal, na Eurovisão.