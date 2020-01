James Newell Osterberg, mais conhecido como Iggy Pop, tem encontro marcado com o festival mais antigo do país no dia 29 de agosto, o último do EDP Vilar de Mouros. O músico norte-americano regressa aos palcos nacionais com um novo disco: "Free" foi lançado em setembro de 2019 e é o último dos 18 álbuns que Iggy Pop editou desde o final dos anos 60.

A atuação do músico é a primeira a ser anunciada para a próxima edição do EDP Vilar de Mouros que decorre entre 27 e 29 de agosto.