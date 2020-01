A cantora Madonna já visitou o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, antes da primeira atuação já este domingo.

O momento, publicado pela cantora norte-americana nas redes sociais, pode ser visto no vídeo.

A cantora escolheu o Coliseu para a digressão europeia do projeto "Madame X", depois de ter lançado o álbum com o mesmo nome em junho do ano passado.

O trabalho conta com 15 temas e com colaborações de Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão ou Ricardo Toscano.