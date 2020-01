A "Embarcação do Inferno", baseada no "Auto da Barca do Inferno" de Gil Vicente é a peça escolhida pelo CENDREV para a comemoração dos seus 45 anos de existência.

O Centro Dramático de Évora conseguiu manter as portas abertas em janeiro, com um subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Évora. Mas a falta de apoios por parte do Governo impede o grupo de manter as portas abertas por muito mais tempo.