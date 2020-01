Billie Eilish vai ser a voz da nova canção de James Bond

Billie Eilish vai inteprepretar o tema principal do 25º filme de James Bond, "007: Sem Tempo para Morrer", que a cantora compôs com o irmão Finneas.



A norte-americana de 18 anos tornou-se na pessoa mais nova de sempre a dar voz a uma canção da saga. Sam Smith tinha 23 anos quando gravou "Writing's On The Wall", o tema do "007: Spectre", de 2015, e Adele tinha 24 durante as gravações para a canção "Skyfall", que acompanhou o filme de 2012.



Eilish já reagiu à nomeação num comunicado. "Poder fazer a música de um filme que é parte de uma série tão lendária é uma grande honra. James Bond é a franchise de filmes mais fixe de sempre. Ainda estou em choque", escreveu. Também recorreu às redes sociais para confirmar a informação junto dos seguidores.

A banda sonora do filme, que estreia em Portugal a 8 de abril, está a cargo do vencedor de Óscar Hans Zimmer.

"007: Sem Tempo para Morrer" vai ser o último filme protagonizado por Daniel Craig.