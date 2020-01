O concerto de Diogo Piçarra num comboio em andamento

Diogo Piçarra deu um showcase numa carruagem de comboio da CP - Comboio de Portugal, na linha de Cascais. O músico decidiu dar um mini concerto para alguns dos fãs que vão ao concerto de estreia na Altice Arena, em Lisboa.

Piçarra atua na maior sala de espetáculos do país a 28 de março, onde vai apresentar ao vivo tema do disco "South Side Boy", de novembro do ano passado. Lhast e Carolina Deslandes são dos convidados confirmados, para já, mas o músico disse à SIC que poderá haver mais.

O algarvio de 29 anos fez um protocolo com a CP de modo a possibilitar um desconto de 30% na viagem de ida e volta para o concerto na Altice Arena, mediante a apresentação do bilhete para o espetáculo.